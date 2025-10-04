Fransa’da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nın talimatıyla saldırının ardından güvenliğin sağlanması için takviye polis ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edileceği açıklandı. Fransız basını olayın organize çete kapsamında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturulduğunu belirtti.