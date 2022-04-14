Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da skandal anlar! Protestocuyu yaka paça sürüklediler
Giriş Tarihi: 14.4.2022 16:51 Son Güncelleme: 14.4.2022 16:52

Fransa'da skandal anlar! Protestocuyu yaka paça sürüklediler

İHA
Fransa’da skandal anlar! Protestocuyu yaka paça sürüklediler

Fransa'da 24 Nisan tarihinde gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylara yönelik tepki büyüyor. Başkent Paris'te öğrencilerin Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmesinin ardından yeni görüntüler kaydedildi. Le Pen’i protesto eden bir kadın, yerlerde sürüklenerek salondan dışarı çıkarıldı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen basın toplantısını protesto eden bir aktivist, yerlerde sürüklenerek salondan dışarı çıkarıldı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen, Fransa'nın başkenti Paris'te dün dış politika konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında bir aktivist, elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Le Pen'in kalple çevrili fotoğrafını göstererek, Le Pen'i protesto etti. Eylemci, kadın güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Fransa’da Le Pen’i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı | Video

Aktivist grup İbiza kolektif üyesi olduğu öğrenilen protestocu olay sonrası yaptığı açıklamada, "Biz sadece Marine Le Pen'in diplomasisinin diktatörlerden memnun olduğu gerçeğini görünür kılmak ve onun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü bir ortağı olduğunu hatırlatmak istedik. Çok hızlı oldu, hiç direnmedim ve güvenlik görevlisinin de bunu beklemediğini düşünüyorum. Kafam yere çarptı konuşurken, hala başım ağrıyor" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da skandal anlar! Protestocuyu yaka paça sürüklediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA