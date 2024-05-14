Fransa’da şok! ’Sinek’ lakaplı uyuşturucu baronunu adamları pusu kurup kaçırdı

MAHKEMEYE ÇIKACAKTI

Bu sabah Muhammed Amra, 3 polis memuru ve 2 gardiyan eşliğinde Évreux tutukevinde, Rouen adli mahkemesine götürülmek üzere yola çıkartıldı. A154 otoyolundaki Incarville gişelerinden geçtiği sırada cezaevi nakil aracına bir otomobil yandan çarptı. Araçtan inen maskeli 4 saldırgan, etrafa gelişi güzel ateş etmeye başladı.