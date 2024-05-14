Fransa’da şok! ’Sinek’ lakaplı uyuşturucu baronunu adamları pusu kurup kaçırdı

Fransa'nın Saint-Étienne-du-Rouvray bölgesinde yaşayan sinek lakaplı Muhammed Amra, organize suç örgütü kurmak, uyuşturucu satmak ve cinayet suçlamasıyla uzun süredir aranıyordu. 4 gün önce tutuklanan Amra, önce Baumettes hapishanesine ardından Évreux tutuklu evine nakledildi.
DEMİRLERİ KESERKEN YAKALANDI
Önceki gün koğuşları denetleyen gardiyanlar, Muhammed Amra'yı, kaldığı koğuşun parmaklıklarını kesmeye çalışırken yakaladı. Disiplin birimine sevk edilen Amra'nın gözetim seviyesi artırıldı ve güvenlik derecesi "Escort 3"e yükseltildi.
MAHKEMEYE ÇIKACAKTI
Bu sabah Muhammed Amra, 3 polis memuru ve 2 gardiyan eşliğinde Évreux tutukevinde, Rouen adli mahkemesine götürülmek üzere yola çıkartıldı. A154 otoyolundaki Incarville gişelerinden geçtiği sırada cezaevi nakil aracına bir otomobil yandan çarptı. Araçtan inen maskeli 4 saldırgan, etrafa gelişi güzel ateş etmeye başladı.
3 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda üç polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, 3 görevli yaralandı. Nakil aracını ele geçiren saldırgan Muhammed Amra'yı da yanlarına alarak otomobille kaçmayı başardı.
ARACI YAKTILAR
Organize Suçla Mücadele Merkez Ofisi' (OCLCO) ve Rouen Adli Polisine (PJ) olayla ilgili soruşturma başlatırken, Muhammed Amra'yı kaçıran araç 100 kilometre sonra yakılmış halde bulundu. Kaçakların bulunması için 200'den fazla jandarma görevlendirildi.