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Giriş Tarihi: 14.5.2024 17:38 Son Güncelleme: 14.5.2024 18:00

Fransa’da şok! 'Sinek' lakaplı uyuşturucu baronunu adamları pusu kurup kaçırdı

Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Val-de-Reuil kasabasında seyir halindeki bir cezaevi nakil aracına saldırı düzenlendi. 3 polis memurunun hayatını kaybettiği saldırıda cinayet ve uyuşturucu suçlarından tutuklu bulunan “sinek” lakaplı uyuşturucu baronu Muhammed Amra, firar etti. 200’den fazla asker, “sinek” ve adamlarının yakalanması için çalışma başlattı.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Fransa’da şok! ’Sinek’ lakaplı uyuşturucu baronunu adamları pusu kurup kaçırdı

Fransa'nın Saint-Étienne-du-Rouvray bölgesinde yaşayan sinek lakaplı Muhammed Amra, organize suç örgütü kurmak, uyuşturucu satmak ve cinayet suçlamasıyla uzun süredir aranıyordu. 4 gün önce tutuklanan Amra, önce Baumettes hapishanesine ardından Évreux tutuklu evine nakledildi.

DEMİRLERİ KESERKEN YAKALANDI

Önceki gün koğuşları denetleyen gardiyanlar, Muhammed Amra'yı, kaldığı koğuşun parmaklıklarını kesmeye çalışırken yakaladı. Disiplin birimine sevk edilen Amra'nın gözetim seviyesi artırıldı ve güvenlik derecesi "Escort 3"e yükseltildi.

MAHKEMEYE ÇIKACAKTI

Bu sabah Muhammed Amra, 3 polis memuru ve 2 gardiyan eşliğinde Évreux tutukevinde, Rouen adli mahkemesine götürülmek üzere yola çıkartıldı. A154 otoyolundaki Incarville gişelerinden geçtiği sırada cezaevi nakil aracına bir otomobil yandan çarptı. Araçtan inen maskeli 4 saldırgan, etrafa gelişi güzel ateş etmeye başladı.

3 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda üç polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, 3 görevli yaralandı. Nakil aracını ele geçiren saldırgan Muhammed Amra'yı da yanlarına alarak otomobille kaçmayı başardı.

ARACI YAKTILAR

Organize Suçla Mücadele Merkez Ofisi' (OCLCO) ve Rouen Adli Polisine (PJ) olayla ilgili soruşturma başlatırken, Muhammed Amra'yı kaçıran araç 100 kilometre sonra yakılmış halde bulundu. Kaçakların bulunması için 200'den fazla jandarma görevlendirildi.

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Fransa’da şok! 'Sinek' lakaplı uyuşturucu baronunu adamları pusu kurup kaçırdı
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