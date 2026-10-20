Fransa’da sokağa çıkma yasakları devreye girdi

Fransa, İtalya, Belçika, İspanya, Arnavutluk gibi Avrupa ülkelerinde günlerdir devam eden gösteriler sürüyor. En şiddetli sokak olaylarının yaşandığı Fransa'da tedbirler artırılmaya başlandı.

Fransa Başbakanı, ülkede bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi.

Yasak dün geceden itibaren yürürlüğe girdi. Yasağın nasıl uygulanacağı hakkında detay paylaşılmadı. Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Liege kentinde de protestolar nedeniyle 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. OHAL gündemde.

Fransa'da gözaltına alınan 2 bin 400 kişinin yüzde 80'inin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacağı açıklandı.

Fransa'da 3 bin dükkân hasar gördü, evleri ve işyerleri yağmalanan vatandaşlar ise saldırganları sıcak sular dökerek durdurmaya çalıştı.

OHAL TOPLANTISI YAPILDI



Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolarda en az 30'u reşit olmayan 195 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da hükümet olağanüstü "kamu düzeni" toplantısı yaptı.

Milano'daki gösterilerde şiddet olaylarına katıldıkları gerekçesiyle 200'den fazla kişi gözaltına alındı. İtalya basını bunların yüzde 80'inin reşit olmadığını belirtiyor.

AŞIRI SAĞA YARAYABİLİR



Uzmanlara göre Avrupa'da yaşanan gösteriler söz konusu ülkelerde önümüzde aylarda yapılması planan seçimleri doğrudan etkileyebilir. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci dönemi bitecek. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde şimdiden aşırı sağın adayı favori konumunda. Halihazırda gösterileri sol gruplar düzenliyor. İtalya'da ise şiddet olaylarından yine göçmenler sorumlu tutuldu ve sağcı hükümete "demir yumruk" çağrıları yapılmaya başlandı.





OKULLARI FARELER VE BÖCEKLER BASIYOR

Fransa'da eylül ayından beri süren eylemlerin özünde lise öğrenciler var. Nitelikli devlet eğitimi ve okullarındaki fiziksel şartların değişmesini istiyorlar. İşte Fransız basınına göre ülkedeki okullarda yaşanan bazı sorunlar:

Tuvaletlerde kapılar eksik.

Sabun bulunmuyor.

Sınıflara su sızıyor.

Çok sayıda okulda hamamböcekleri ve fareler görülüyor.

Okulları kışın ısıtamıyorlar, yazın da serin tutamıyorlar.

Sınıflar çok kalabalık.

Öğretmen eksikliğinden dersler boş geçiyor.



HANGİ ÜLKEDE SOKAKLAR NİYE KARIŞTI?



Fransa: Öğrencilerin daha iyi bir eğitim için başlattığı protestolara yüz binlerce kişi katılmaya başladı.

İspanya: 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi ülke genelinde konut protestolarına yol açtı.

İtalya: Hayat pahalılığına karşı gösteriler sürüyor.

Portekiz: Konut fiyatları iki katına çıkınca ülkede kitlesel gösteriler başladı.

Yunanistan: Öğrenciler Fransa'daki gibi sokakta.

Belçika: Öğrenciler Fransa'daki gibi sokakta.

Arnavutluk: Hükümete karşı genel memnuniyetsizlik gösterileri yaşanıyor.



3 SORUDA KRİZİN NEDENLERİ: İSYAN, EMPERYALİST DÜZENİ SARSIYOR

KRİZİN perde arkasını ve gelecekte alabileceği biçimi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Kantar ile 3 soruda ele aldık.

1 Bir ülkede başlayan öfke nasıl sınırları aştı? Sosyal medya ağları ve olası dış müdahaleler olayların yayılmasında nasıl rol oynadı?

Kantar: Fransa'da başlayan öğrenci hareketlerinin veya İspanya'daki barınma eylemlerinin hızla Belçika ve İtalya'ya sıçramasında dijital ağlar ana köprü vazifesi görmektedir.

2 Avrupa yönetimleri sokaklardaki öfkeyi neden durduramıyor? Güvenlik politikaları, polis müdahaleleri ve hükümetlerin tutumu ne söylüyor?

Kantar: Avrupa hükümetlerinin sokaklardaki öfkeyi bastıramamasının arkasında hem yönetimsel açmazları hem de küresel sistemin sorgulandığı meşruiyet krizi yatmaktadır.

3 Avrupa'yı daha büyük bir istikrarsızlık dalgası mı bekliyor? Ayaklanmalar hükümetleri, siyasi dengeleri ve Avrupa Birliği'nin geleceğini nasıl etkileyebilir?

Kantar: Avrupa'da aşırı sağın yükselişi, küreselleşmenin yarattığı kimlik bunalımı, yapısal ekonomik krizler ile birleşerek; Batı merkezli kurulan "küresel hegemonyayı" çatlatacaktır. Bu durum 21. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da hem radikalizmin hem de siyasi istikrarsızlığın artacağının ön belirtisidir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör