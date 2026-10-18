Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü

Fransa'da son yılların en şiddetli protesto dalgalarından biri yaşanıyor. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları nedeniyle bir aydır sürdürdüğü protestolar, Sarı Yelekliler'in hayat pahalılığına karşı eylem çağrılarıyla birleşti. Dün liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği Sarı Yelekliler hareketi 800'den fazla noktada protesto gösterisi düzenledi. En az 170 bin kişi sokağa indi. Başkent Paris, Marsilya, Lyon ve Le Mans kentleri başta olmak üzere çok sayıda bölgede polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Sosyal medyada eylemcilerin polise molotof kokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı. Birçok otoyol ulaşıma kapatıldı. Bazı bölgelerde çöp konteynerler ve araçlar ateşe verildi. Polis, gençlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şiddet sarmalını sürdüren polis, Paris'te en az 160 kişiyi gözaltına aldı. İsrail'in soykırımını finanse eden Fransa hükümetini protesto eden öğrencilere, birçok kesimden destek geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör