Fransa’da son 24 saatte 436 bin 167 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da günlük veriler açıklandı.

232 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 232 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 869'a çıktı.

ORTALAMA GÜNLÜK VAKA SAYISI 320 BİNE ÇIKTI

Virüs tespit edilen kişi sayısı 436 bin 167 artışla 15 milyon 175 bin 464'e yükseldi. Son bir haftada ortalama günlük vaka sayısı 320 bine çıktı.

YOĞUN BAKIMA GİRENLERİN SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Hastanelerde 3 bin 852'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 230 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son günlerde yoğun bakıma girenlerin sayısında düşüş yaşanıyor.

Fransa'da dün, 464 bin 769 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.