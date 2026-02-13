Fransa'da sosyal medya yasağı genişliyor! Macron'dan yeni açıklama: "Kurallarımıza uymayanı engellemeliyiz"

"BOTLARI ENGELLEMELİYİZ" Çocukların dijital zorbalık ve uygunsuz içeriklere maruz kalma gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Macron, "Öncelikle bu platformlardan botları tamamen engellemelerini istemeliyiz. Tek bir hesaba sahip tek bir kişi olduğundan emin olmalıyız. Eğer bu bir yapay zeka sistemi ise, büyük bir kuruluş tarafından satın alınmış ve organize edilmişse, kesinlikle yasaklanmalıdır" açıklamasında bulundu.

"ŞEFFAFLIĞA İHTİYACIMIZ VAR" Partisi Rönesans'tan Milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarının, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildiğini belirten Macron, "Algoritmanın şeffaflığına ihtiyacımız var. Biz bir demokrasiyiz. IP adresini istemiyoruz, ancak demokrasimizin bir parçası olan şeffaflığı istiyoruz. Bu platformlar toplumsal düzenimize ve kurallarımıza saygı göstermediklerinde sorumluluk üstlenmelerini bekliyoruz." diye konuştu.