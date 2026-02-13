Fransa'da sosyal medya yasağı genişliyor! Macron'dan yeni açıklama: "Kurallarımıza uymayanı engellemeliyiz"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamak için düğmeye basmış ve bu kapsamda Fransa Ulusal Meclisi tarafından hazırlanan yasa tasarısı kabul edilmişti. 'Çocuklarımızın beyni satılık değildir, ne ABD ne de Çin algoritmaları çocuklarımızın beynini manipüle edemez' diyen Macron, "Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Dijital ortamda geçirilen süre her geçen gün toplum genelinde giderek artıyor ve çevrim içi platformlarda algı manipülasyonu, dezenformasyon, nefret söylemleri, kişisel verilerin ihlaliyle dolandırıcılık gibi suçlar daha sık meydana geliyor. Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Fransa, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını gündeme getiren ilk ülkelerden olmuştu.
YENİ EĞİTİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, gelecek haftalarda Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
"ÇOK GÜÇSÜZ VE SAFIZ"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz. Çünkü aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açıyoruz ve bu platformlarda ve sosyal medyada çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok güçsüz ve çok safız" ifadelerini kullandı.