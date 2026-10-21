Fransa’da sular durulmuyor: Paris ve Lyon’da sokağa çıkma yasağı uzatıldı!

Açıklamada, "Başbakan Sebastien Lecornu ve İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatları doğrultusunda Paris Emniyet Müdürlüğü reşit olmayanların olduğu gibi yetişkinlerin de bugün 23.00 ila yarın 06.00 saatlerinde Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesinde bulunmasını yasaklama kararı aldı." ifadelerine yer verildi. Lyon'un bağlı bulunduğu Rhone vilayeti valiliği de yaptığı yazılı açıklamada 2 gündür yürürlükte olan yasağın bugün de uygulanacağını bildirdi.