Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı

Fransa'nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

SALDIRGAN KENDİNİ DE YARALADI

Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.