Fransa’da tarihi belediye binası ateşe verildi: 1 kişi yakalandı

Yerel basındaki haberlere göre, Sarı Yelekliler eyleminde Haute-Vienne vilayetine bağlı Limoges kentinde tarihi belediye binasının ateşe verildiği olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmaya yakın polis kaynakları, kamu mallarına zarar veren eylemcilere yönelik soruşturmada bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmış, ayrıca tarihi Limoges Belediye Binası da ateşe verilen yerler arasında yer almıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör