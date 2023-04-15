Fransa’da teröristlere komik ceza

Her fırsatta terör örgütü PKK/ YPG'ye kucak açan Fransa, söz konusu Türkiye karşıtlığı olunca kendi sınırları içindeki terörizme bile göz yumuyor. Fransa'da bir süredir devam eden terör örgütü PKK'ya haraç toplama davası sonuçlandı. PKK mensubu 11 kişi, örgüte finansman sağlama ve zorla üye toplama suçlarından yargılanıyordu. Militanların suçları kanıtlandı ve terör örgütüne finansman sağlamaktan suçlu bulundular. Paris Ceza Mahkemesi'ndeki davada teröristler, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Karara göre militanlar, çeşitli tehditlerle terör örgütü için haraç topladı. Örgüt üyelerinin, Fransa'nın güneydoğu bölgesinde yıllık yaklaşık iki milyon euro haraç topladığı düşünülüyor. PKK'lı teröristlerin daha önce de birçok Avrupa ülkesinde "devrim vergisi" adı altında haraç topladığı belirlenmişti.Fransa'daki dava 2020 yılında 18 ve 19 yaşlarındaki iki genç kızın kaybolmasıyla başlamıştı. Kızlar Avrupa'daki bir PKK kampında bulunmuştu. Avrupalı devletler Türkiye'den gelen tüm uyarılara rağmen terör örgütü PKK'nın sınırları içinde kamplar kurmasına, gençleri kaçırmasına, haraç toplamasına ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmasına göz yumuyor.FRANSA'DA tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından sokaklar yine karıştı. Kamu kurumları hedef alındı ve kamu malları ateşe verildi. Otobüs durağı camlarını kıran, çöp bidonlarını yollara devirip yakan göstericiler "Paris ayağa kalk" sloganı attı. Polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Yasa ile emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkarıldı.