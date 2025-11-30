Fransa’da üç katlı binayı alevler sardı: 5 ölü

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde üç katlı binada yangın çıktı. Olay nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

AA

Meurthe-et-Moselle Valiliğinin açıklamasına dayandırılan Fransa basınındaki haberlere göre, vilayete bağlı Nancy şehri yakınlarında bulunan Neuves-Maisons'taki 3 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.