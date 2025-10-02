Fransa’da ülke genelinde grev: Yüz binler sokaklara akın etti!

Paris, Marsilya, Lille, Rennes kentleri dahil ülke genelinde 200'den fazla noktada hükümetin bütçe ve kemer sıkma politikalarına karşı gösteriler düzenlendi. Göstericiler, "daha adil" bir vergilendirme sistemi talep etti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ PROTESTOLARA KATILDI

Eylemler kapsamında 5 bin polis ve jandarma görev alırken, başkent Paris'te 4 kişi gözaltına alındı. CGT, protestolara yaklaşık 600 bin kişinin katıldığını bildirirken, İçişleri Bakanlığı bu sayıyı 195 bin olarak açıkladı.