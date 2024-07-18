Fransa’da Ulusal Meclis başkanlığına Braun-Pivet seçildi

ÜÇÜNCÜ TURDA 220 OYLA SEÇİLDİ

Braun-Pivet, Chassaigne ve Chenu arasında gerçekleşen üçüncü oylama sonucunda, Ulusal Meclisin başkanı 220 oyla Braun-Pivet oldu.

Chassaigne 207 oyla ikinci olurken, Chenu ise 141 oyla oylamayı üçüncü sırada tamamladı.

Başkan yardımcılarının 19 Temmuz'da atanması bekleniyor.

İktidar partisi eski adıyla "Rönesans"ın 6-9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, Macron 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshederek ülkeyi erken seçim sürecine götürmüştü. Bir aydan kısa sürede düzenlenen genel seçimlerde, 5 yıl boyunca görev alacak yeni 577 milletvekili adayı belirlenmiş ancak herhangi bir parti veya ittifak Mecliste salt çoğunluğu sağlamak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı RN ittifakı ise 143 milletvekiliyle Meclise girmiş ve iktidar kanadı 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekili kaybetmişti.