Fransa’da veri skandalı: 22 milyonun bilgileri çalındı
Fransa'nın ulusal posta şirketi La Poste'a bağlı Maileva platformunu hedef alan siber saldırıda milyonlarda kullanıcının kişisel verileri ele geçirildi. Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin ulusal posta şirketi La Poste'a bağlı kurumsal belge ve çevrimiçi posta gönderme platformu Maileva eylül ortasında siber saldırıya uğradı. Siber saldırı nedeniyle platformu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı. La Poste'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi. Fransız bankası Credit Mutuel Arkea da ay başında siber saldırıya uğramış ve 133 milyon doları aşan kripto para çalınmıştı.