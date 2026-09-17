Fransa’da yakıt krizi sokakları karıştırdı: Balıkçılar Sete Limanı’nı abluka altına aldı

Balıkçıların bugün ilerleyen saatlerde Fransa Deniz ve Balıkçılık Bakanı Catherine Chabaud ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Hükümetin akaryakıt fiyatındaki artışlar karşısında balıkçılara yapılan yardımları artırma taahhüdüne rağmen yüzlerce balıkçı 3 gündür eylemlerini sürdürüyor.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Herault vilayetine bağlı Frontignan kentindeki petrol deposunun giriş ve çıkışı yaklaşık 200 balıkçı tarafından kapatıldı. Ayrıca onlarca balıkçı Sete Limanı'na gemilerin yanaşmasını engelledi.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ FRANSA'YI ZORA SOKTU

Fransa'da balıkçılar iki gün önce Fos-sur-Mer kentinde başlayan eylemlerini Frontignan kentinde de sürdürme kararı almıştı.

Balıkçılar, deponun önünde bazı malzemelerle oluşturdukları barikatı ateşe vermiş, eylemcilere polisler biber gazı ile müdahale etmişti.

İspanya'nın ardından Avrupa'nın önde gelen balık üreticilerinden Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış, balıkçılar ve çiftçiler başta olmak üzere, çok sayıda sektörü olumsuz etkiledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardımları devreye koymuş ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.