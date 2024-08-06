Fransa’da yaklaşık 40 müzenin bilişim sistemleri siber saldırıya uğradı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 4 Ağustos gecesi başkent Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesinin de aralarında olduğu yaklaşık 40 müze fidye yazılımı saldırısının hedefi oldu.

Bilişim sistemleri saldırıya uğrayan müzeler arasında 2024 Paris Olimpiyatları eskrim müsabakalarına ev sahipliği yapan Grand Palais de yer aldı.

Fransa'nın siber güvenlikten sorumlu Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu (ANSSI) müzelerin fidye yazılımı saldırısına uğradığını doğrularken, bu saldırıların olimpiyatların yürütülmesi için kullanılan bilişim sistemlerini etkilemeyeceğini açıkladı.

Siber suçlarla mücadele birimleri saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.