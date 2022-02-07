Fransa’da yaşlı bakımevlerinde skandal! Aç bırakılıyor, hijyenleri sağlanmıyor

Bakımevlerinde çalışanların şahitliklerine dayandırılan kitapta, aylık ücretleri 6 bin 500 avrodan 12 bin avroya değişen ve ülke şartlarında göre oldukça pahalı olan Orpea grubuna ait evlerde, hijyen ve tıbbi bakımın hatta yemeklerin, karı artırmak ve maliyetleri düşürmek adına kısıtlandığı belirtildi.

Kitabın yayımlanmasının ardından Orpea'nın Paris Borsası'ndaki hisseleri yüzde 16 civarında düşerken, ülkedeki "en büyük bakımevi grubu" Korian'ın da hisseleri yüzde 14 civarında düştü.

Orpea yetkilileri, kitaptaki çoğu suçlamayı reddederken, Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brigitte Bourguignon, olayla ilgili hem finansal hem de idari soruşturma açıldığını duyurdu.