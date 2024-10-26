Fransa’da yaşlılara ChatGPT eğitimi

Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir kasaba, 12 bin sakinine ChatGPT'ye (yapay zekâ sohbet botu) ücretsiz erişim sağlayacak. Arcachon kasabası sakinleri, özellikle yaşlı nüfusun şehir bilgilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ChatGPT Premium'a ücretsiz erişim imkânı elde edecek. Belediye Başkanı Yves Foulon, dijital okuryazarlığın günlük yaşamda zorunlu hale geldiğini belirtti. Foulon, kasaba sakinlerine dijital bilgi konusunda yardımcı olmak üzere eğitilmiş personellerin bulunduğunu ve bir adım daha ileri giderek tüm sakinlere ChatGPT'ye ücretsiz erişim sağlama kararı aldıklarını duyurdu. Sahil kasabası, dijital uçurumu azaltmak için internet üzerinden giderek artan idari hizmetler nedeniyle çeşitli girişimlerde bulunduğunu kaydetti.