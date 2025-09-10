Fransa’da yeni dönem: Lecornu başbakanlık görevini devraldı

Fransa'da François Bayrou hükümetinin parlamentoda güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından yeni dönem başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni başbakan olarak atanan Eski Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Başbakanlık konutu Matignon'da düzenlenen törenle görevi devraldı.

Törende konuşma yapan yeni Başbakan Lecornu, Fransa'nın içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal krize dikkat çekti. Başbakan, "Büyük konuşmalar yapmayacağım. İstikrarsızlık bize alçakgönüllülük gerektiriyor. Değişim şart. Bu değişim yalnızca biçimde ya da yöntemde değil, esaslarda da olmalı" dedi.

Fransa'da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou'dan görevi devraldı | Video

Lecornu, siyasi partiler ve sendikalarla görüşmeler başlatacağını belirterek, Fransız halkına kapsamlı bir plan sunacağını açıkladı.

Lecornu, ülke genelinde düzenlenen protestoların gölgesinde gerçekleşen törende konuşmasını, "Fransız halkına şunu söylemek istiyorum: Başaracağız" sözleriyle tamamladı.