Fransa’da yeni hükümet kuruldu! Aşırı sağdan destek alındı iddiası

BAYROU'NUN BAŞBAKAN ATANMASI

Fransa'da haziranda yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamış ve ülke tarihinin en parçalı meclis tablosu ortaya çıkmıştı.

Macron seçimin galibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı yerine meclisin en küçük partisi Cumhuriyetçilerden (LR) merkez sağcı Michel Barnier'i 5 Eylül'de başbakan atamış ve seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra ülkede bir hükümet kurulabilmişti.

Ancak seçimin kazanını NFP'den ya da meclisin en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'ten (RN) hiçbir ismin yer almadığı Barnier hükümeti, "seçimi kaybedenler hükümeti" olarak nitelenmiş ve halk iradesini yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

2025 bütçe tasarısı konusunda uzlaşı sağlayamayan muhalefetteki solcular ve aşırı sağcılar, zaten kırılgan olan Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Önerge, 331 milletvekilinin desteğini almış böylece hükümeti düşürmek için yeter sayı olan 288 aşılmıştı. Ülkede 62 yıl aradan sonra ilk kez bir hükümet muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Fransa'da merkez sağcı Barnier hükümetinin 4 Aralık'ta muhalefetin sunduğu gensoru önergesi ile düşürülmesinin ardından Macron tarafından 13 Aralık'ta Bayrou başbakan olarak atanmıştı.

Erken genel seçimlerin galibi NFP ile meclisin en büyük partisi RN'den hiçbir isimin yer almadığı Bayrou hükümetine karşı da muhalefetin gensoru önergesi tehdidi devam ederken, azınlık Bayrou hükümetinin de, selefi Barnier hükümeti gibi uzun ömürlü olamayacağı belirtiliyor.