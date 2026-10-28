Fransa’da yeni protesto dalgası kapıda
Fransa'da haftalardır devam eden protesto dalgası daha da büyüyor. Geçtiğimiz günlerde şiddetli gösterilerin yaşandığı ülkede bu hafta sonu olayların yeniden alevlenmesi bekleniyor. Lise ve üniversite öğrenci sendikalarının temsilcileri, hükümetin eğitim için açıkladığı adımlara rağmen, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri gösterileri sürdürme çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gelecek cumartesi günü sokak olaylarının yeniden çıkmasını beklediğini dile getirdi.
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