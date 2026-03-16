Fransa’da yerel seçimlerin ilk turu tamamlandı

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Roubaix kentinde, çevreci Yeşiller (EELV) partisi ise Poitiers ve Bordo dahil farklı kentlerde ilk turu ilk sırada tamamladı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve Sosyalist Parti (PS) farklı kentlerde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alırken, bu kentlerdeki adayları ilk turdan seçilmiş oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre, seçimin ilk turunda sandığa gidenlerin oranı yüzde 57,6 oldu. Bu oran 2020'deki yerel seçimlerin aynı turunda yüzde 44,66 olarak kayıtlara geçmişti.

Fransa 'da yerel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi Fransa'nın tüm kentlerinde tamamlandı.

PARİS, MARSİLYA VE LYON'DA SEÇİMİN AKIBETİ İKİNCİ TURDA BELLİ OLACAK

Ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da herhangi bir parti yüzde 50 oy oranına ulaşamadığı için, belediyelerin akıbeti 2. tura kaldı.

Paris, seçimin ilk turunda mevcut sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire oyların yüzde 36,4'ünü alarak birinci, Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati oyların yüzde 24,8'ini alarak ikinci ve LFI partisinden Sophia Chikirou ise yüzde 13,7 ile üçüncü sırada tamamladı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da ilk turda mevcut solcu Belediye Başkanı Benoit Payan oyların yüzde 36,80'niyle ilk sırada, aşırı sağcı aday Franck Allisio ise yüzde 35,4'ü ile ikinci sırada bitirirken, ikinci turu kazanmak için solcuların bu kentte ittifaka gidip gitmeyeceği netleşmedi.

Lyon'da ise solcu aday Gregory Doucet ve merkez sağcı aday Jean-Michel Aulas her biri oyların yüzde 37,5'ni alarak, aynı oy oranıyla ilk turu bitirdi.

Öte yandan, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe'in başı çektiği liste Havre kentinde oyların yüzde 43,76'sını toplayarak birinci sırada tamamladı.