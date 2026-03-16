Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu tamamlandı
Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu için oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre ilk turda sandığa gidenlerin oranı yüzde 57,6 oldu. Ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da belediyelerin akıbeti 2. tura kaldı.
Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi Fransa'nın tüm kentlerinde tamamlandı.
Sandık çıkış anketlerine göre, seçimin ilk turunda sandığa gidenlerin oranı yüzde 57,6 oldu. Bu oran 2020'deki yerel seçimlerin aynı turunda yüzde 44,66 olarak kayıtlara geçmişti.
Seçimlerin ilk turunda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans partisinin adayları ülkenin büyük kentlerinde önde bitiremedi.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve Sosyalist Parti (PS) farklı kentlerde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alırken, bu kentlerdeki adayları ilk turdan seçilmiş oldu.
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Roubaix kentinde, çevreci Yeşiller (EELV) partisi ise Poitiers ve Bordo dahil farklı kentlerde ilk turu ilk sırada tamamladı.
PARİS, MARSİLYA VE LYON'DA SEÇİMİN AKIBETİ İKİNCİ TURDA BELLİ OLACAK
Ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da herhangi bir parti yüzde 50 oy oranına ulaşamadığı için, belediyelerin akıbeti 2. tura kaldı.
Paris, seçimin ilk turunda mevcut sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire oyların yüzde 36,4'ünü alarak birinci, Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati oyların yüzde 24,8'ini alarak ikinci ve LFI partisinden Sophia Chikirou ise yüzde 13,7 ile üçüncü sırada tamamladı.
Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da ilk turda mevcut solcu Belediye Başkanı Benoit Payan oyların yüzde 36,80'niyle ilk sırada, aşırı sağcı aday Franck Allisio ise yüzde 35,4'ü ile ikinci sırada bitirirken, ikinci turu kazanmak için solcuların bu kentte ittifaka gidip gitmeyeceği netleşmedi.
Lyon'da ise solcu aday Gregory Doucet ve merkez sağcı aday Jean-Michel Aulas her biri oyların yüzde 37,5'ni alarak, aynı oy oranıyla ilk turu bitirdi.
Öte yandan, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe'in başı çektiği liste Havre kentinde oyların yüzde 43,76'sını toplayarak birinci sırada tamamladı.
AŞIRI SAĞIN BAŞI ÇEKTİĞİ KENTLER
Perpignan kentinde RN partili mevcut Belediye Başkanı Louis Alliot oyların yüzde 51,4'ü ve Frejus kentinde RN partili mevcut Belediye Başkanı David Rachline oyların yüzde 51,33'ü ile ilk turda yeniden belediye başkanı seçildi.
Ayrıca, Henin-Beaumont kentinin RN partili mevcut Belediye Başkanı Steeve Briois de oyların yüzde 78'ini alarak, ilk turdan seçimi kazandı.
Aşırı sağcı RN Milletvekili Laure Lavalette'in listesi ise ülkenin büyük kentlerinden Toulon'da oyların yüzde 39,40'ını alarak, yerel seçimlerin ilk turunu ilk sıra tamamladı.
Nice kentinde aşırı sağın desteklediği aday Eric Ciotti'nin listesi oyların yüzde 41,9'unu alarak ilk turda birinci sırada, mevcut merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partili Christian Estrosi ise yüzde 31'ini alarak ikinci sırada geldi.