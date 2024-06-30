Fransa’da zafer aşırı sağın

Fransızlar erken genel seçimlerin dün yapılan ilk turu için sandık başına gitti. İlk sonuçlar aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin yarışı yüzde 34 civarında oyla önde götürdüğünü gösterdi. Merkez sağ ve soldaki partiler adına yapılan ilk değerlendirmeler ise 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turda aşırı sağa karşı işbirliği yapılacağını ortaya koydu. RN lideri Marine Le Pen, "Hiçbir şey kazanılmış değil ve ülkenin şiddete meyilli aşırı solcu Nupes koalisyonunun (sol ittifak) eline düşmesini engellemek için ikinci tur belirleyici olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı RN'ye karşı "geniş, açıkça demokratik ve cumhuriyetçi bir miting" düzenlenmesi çağrısında bulundu. Seçime dair değerlendirmelerde bulunan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise bu sonucun "Macron'a ağır ve tartışılmaz bir yenilgiyi tattırdığına" inandığını ifade etti. "İlkelerimize uygun olarak, hiçbir yerde RN'nin kazanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Melenchon, ikinci turda RN'nin birinci, sol ittifakın ise üçüncü çıktığı her seçim bölgesinde adaylarını geri çekeceklerini belirtti.