Fransa’daki göçmen faciasının sorumlularına hapis

Mahkeme, bu 7 sanığın çoğunu Fransa 'da göçmenlerin yasa dışı ikametine yardım ettikleri gerekçesiyle de suçlu buldu.

Davada yargılanan diğer 8 sanıktan biri hakkında beraat kararı veren mahkeme, 7 sanık hakkında ise 6 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Mahkeme, en az 31 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili insan kaçakçılığı yapan 4 Iraklı ve 2 Afgan sanığı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Mahkemesi, 2021'de Manş Denizi'nde yaşanan göçmen faciasıyla ilgili insan kaçakçılarının yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkemenin kararında, insan hayatını hiçe sayarak açgözlülükle hareket eden kişilerin Manş Denizi'nde 2021'de yaşanan "eşi benzeri görülmemiş faciaya" neden olduğu belirtildi.

Söz konusu faciayla ilgili, 7 Fransız asker hakkında "tehlike altındaki kişilere yardım etmedikleri" gerekçesiyle yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi'nden geçmeye çalışan en az 31 düzensiz göçmen, 24 Kasım 2021'de suda boğularak yaşamını yitirmişti.

Aralarında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu göçmenler, aşırı yüklü bir bota binmişti.

Hayatını kaybedenler arasında Irak, Mısır, Etiyopya, Somali ve Vietnam kökenli göçmenler vardı.

Fransız ve İngiliz acil kurtarma birimlerine yapılan çağrılara rağmen, faciadan yalnızca bir Iraklı ve bir Somalili göçmen sağ çıkabilmişti.