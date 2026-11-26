Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, başkent Paris 'teki Senatonun Kültür, Eğitim, İletişim ve Spor Komisyonunda lise eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 17 Eylül'de başlayan lise eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili yaptırım kararları alındığına işaret eden Geffray, eylemler kapsamında 3 bin öğrenci hakkında disiplin süreci başlatıldığını hatırlattı.

Geffray, eylemlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 400'den fazla öğrencinin okuldan atıldığını aktarırken lise eylemlerinde yaklaşık 500 öğrencinin ve 290 eğitim personelinin yaralandığını belirtti.