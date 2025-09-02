Fransa’daki okullarda telefonlar molada

Fransa'da yeni eğitimöğretim yılıyla birlikte cep telefonları ortaokullarda yasaklandı. Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez" dedi. Geçen yıl, 100 kadar okulda denenen "telefon molada" uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılıyor. Öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.