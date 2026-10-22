Fransa’daki yağma olaylarında sosyal medya etkisi

Fransız parlamenterler, başkent Paris'te dün Ulusal Mecliste, bugün de Senatoda 17 Ekim'de sarı yeleklilerin eylemleri sırasında yaşanan şiddet ve yağma olaylarını tartıştı.

Nunez, Senato Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, sarı yeleklilerin 24 Ekim'de düzenleyecekleri eylemler kapsamında sahadaki kolluk kuvvetlerinin sayısını artıracaklarını bildirdi.

Eylemlerde yaşanan olaylarda, sosyal medya kullanımının önemli etkisi olduğunu savunan Nunez, TikTok ve Snapchat gibi platformlardaki gruplarda, eylemler sırasında polislerin konumlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

Nunez, bu gruplarda, dükkanları yağmalayabilmek için polisin bulunmadığı alanlara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığını dile getirdi.

Belediye başkanlarının, faillerin sosyal medya platformları üzerinden yönlendirildiği ciddi yağma olayları yaşandığında söz konusu platformların askıya alınmasını teklif ettiğini aktaran Nunez, Danıştayın böyle bir uygulamanın yalnızca olağanüstü durumlarda mümkün olduğuna ilişkin 2025'te karar verdiğini kaydetti.