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  • Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 17 Ekim'de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığını aktaran Macron, sendikaların talebiyle düzenlenmeyen tüm eylemlerin hemen her yerde yasaklanacağını belirtti.

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler yasaklanacak
AA
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak." ifadelerini kullandı. "Meşru" örgütlerin düzenlemediği eylemlere ilişkin Macron, "Yapabildiğimiz her yerde engelleyeceğiz." dedi.

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

Öte yandan sendikalar tarafından organize edilen gösterilerin ise güzergah açısından inceleneceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendikal kuruluşlarsa valilikler alternatif yollar önerecek." diye konuştu. Macron bu tedbirlerin iş yerlerini korumak amacıyla alındığını dile getirdi. Solcu milletvekilleri bu gibi gösteri yasaklama kararlarının otoriter rejimlerde alındığını belirterek, Macron'a tepki gösterdi. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise Macron'un kararının "hukuk devleti çerçevesinde" alındığını ve valiliğin kamu düzeni açısından ciddi risk oluşturacak eylemleri yasaklama yetkisinin bulunduğunu savundu.

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

Ayrıca Loiret Valiliği Orleans şehrinde, Rhone Valiliği de Lyon'da hafta sonu yapılacak tüm gösterileri yasaklama kararı aldıklarını duyurdu. Orleans'da 24 Ekim'de aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin miting yapacağı sırada solcular tarafından yapılması planlanan eylemlerin kamusal düzen açısından risk teşkil edeceği belirtildi. Bouches-du-Rhone Valiliği ise 24 Ekim'de vilayet genelinde tüm eylemlerin geçici olarak yasaklandığını açıkladı. Valilik, gece saatlerinde yürürlükte olan "kısmi sokağa çıkma" yasağının hafta sonu itibarıyla yerel saatle 23.00-05.00'te yetişkinleri de kapsayacak şekilde uygulanacağını bildirdi.

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Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

ADALET BAKANLIĞINDAN ŞİDDET OLAYLARINDA HÜKÜM GİYEN KİŞİLERE EK CEZA TALEBİ

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde şiddet ve yağma olaylarına karıştıkları için hüküm giyen kişilere karşı yargı sisteminin "kararlı" bir tutum sergilemesini ve talep edilen cezaların hızla infazını istedi. Basına açıklamada bulunan Darmanin, savcılardan, hüküm giyenler için "eylemlere katılma yasağı, özellikle oy kullanma hakkı olmak üzere, bazı sivil hakların geçici olarak askıya alınması ve sosyal medya platformlarından çıkarılma" gibi gerekli görüldüğü ölçüde ek cezalar talep etmelerini istediğini söyledi. Darmanin, eylemlerde kamu mallarına zarar veren, kamu görevlilerine karşı şiddet uygulayan yabancı uyruklular için koşulların gerektirmesi halinde, Fransa topraklarına giriş yasağı dahil, ek cezaların uygulanabileceğini kaydetti.

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

PARİS'TE MAHKEME BİR EYLEME İLİŞKİN YASAK KARARINI ASKIYA ALDI


Paris İdari Mahkemesi, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde üniversite temsilcilerini bir araya getiren Interfac kuruluşunun bugün yapmayı planladığı gösteriye Paris Emniyet Müdürlüğünün aldığı yasak kararını askıya aldı. Yerel basında yer alan haberlere göre, mahkemenin kararının ardından üniversiteli gençler Pitie-Salpetriere ve Bastille Meydanı arasındaki gösteri alanında toplanmaya başladı.

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

FRANSA'DAKİ OLAYLAR


Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti. Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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