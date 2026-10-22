Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 17 Ekim'de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığını aktaran Macron, sendikaların talebiyle düzenlenmeyen tüm eylemlerin hemen her yerde yasaklanacağını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak." ifadelerini kullandı. "Meşru" örgütlerin düzenlemediği eylemlere ilişkin Macron, "Yapabildiğimiz her yerde engelleyeceğiz." dedi.
Öte yandan sendikalar tarafından organize edilen gösterilerin ise güzergah açısından inceleneceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendikal kuruluşlarsa valilikler alternatif yollar önerecek." diye konuştu. Macron bu tedbirlerin iş yerlerini korumak amacıyla alındığını dile getirdi. Solcu milletvekilleri bu gibi gösteri yasaklama kararlarının otoriter rejimlerde alındığını belirterek, Macron'a tepki gösterdi. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise Macron'un kararının "hukuk devleti çerçevesinde" alındığını ve valiliğin kamu düzeni açısından ciddi risk oluşturacak eylemleri yasaklama yetkisinin bulunduğunu savundu.
Ayrıca Loiret Valiliği Orleans şehrinde, Rhone Valiliği de Lyon'da hafta sonu yapılacak tüm gösterileri yasaklama kararı aldıklarını duyurdu. Orleans'da 24 Ekim'de aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin miting yapacağı sırada solcular tarafından yapılması planlanan eylemlerin kamusal düzen açısından risk teşkil edeceği belirtildi. Bouches-du-Rhone Valiliği ise 24 Ekim'de vilayet genelinde tüm eylemlerin geçici olarak yasaklandığını açıkladı. Valilik, gece saatlerinde yürürlükte olan "kısmi sokağa çıkma" yasağının hafta sonu itibarıyla yerel saatle 23.00-05.00'te yetişkinleri de kapsayacak şekilde uygulanacağını bildirdi.