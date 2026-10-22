Haberler

Dünya Haberleri

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

Fransa’daki yağma ve şiddetin ardından Macron duyurdu: “Sendika dışı eylemler yasaklanacak”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 17 Ekim'de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığını aktaran Macron, sendikaların talebiyle düzenlenmeyen tüm eylemlerin hemen her yerde yasaklanacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 22:12

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak." ifadelerini kullandı. "Meşru" örgütlerin düzenlemediği eylemlere ilişkin Macron, "Yapabildiğimiz her yerde engelleyeceğiz." dedi.

Öte yandan sendikalar tarafından organize edilen gösterilerin ise güzergah açısından inceleneceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendikal kuruluşlarsa valilikler alternatif yollar önerecek." diye konuştu. Macron bu tedbirlerin iş yerlerini korumak amacıyla alındığını dile getirdi. Solcu milletvekilleri bu gibi gösteri yasaklama kararlarının otoriter rejimlerde alındığını belirterek, Macron'a tepki gösterdi. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise Macron'un kararının "hukuk devleti çerçevesinde" alındığını ve valiliğin kamu düzeni açısından ciddi risk oluşturacak eylemleri yasaklama yetkisinin bulunduğunu savundu.