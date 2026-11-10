Fransa’dan ABD-İran değerlendirmesi: “Saldırı riski sürüyor”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD ile İran arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Saldırıların yeniden başlaması ve durumun tırmanması riski tamamen ortadan kalkmış değil” diyen Barrot, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve saldırıların önlenmesi için siyasi bir çözüm geliştirilmesi çabalarına destek verdiklerini kaydetti.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 18:54

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın kapanışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük şirketlerin kontrolündeki ileri düzey yapay zeka modellerinin başka şirketlerin veri tabanlarında veri sızıntısına yol açtığını gösteren olaylar yaşandığını hatırlatan Barrot, bu durumun yapay zeka alanında yalnızca dijital işlerden sorumlu bakanların değil, dışişleri bakanlarının da dahil olduğu yeni bir koordinasyon düzenini zorunlu kıldığını ifade etti. Barrot, bu koordinasyonun parçası olarak dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Yapay Zeka Güvenliği için Paris Barış Çağrısı" girişimini başlattığını duyurduğunu belirtti. Barrot, ev sahipliği yaptıkları G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yeniliğinin "yapay zeka konusunun tüm boyutlarıyla ele alınıyor olması" olduğunu söyledi. Toplantının sonuç bildirgesinde yapay zeka konusunda yeni unsurlara yer verildiğini belirten Barrot, daha önceki bildirilerde ele alınmayan Küba, Venezuela ve Yemen'deki durumların da gündeme geldiğini kaydetti. Ukrayna konusunda ise "güçlendirilmiş bir dil" kullanıldığını, Karadeniz meselesinin ve seyrüsefer özgürlüğünün de bildirgeye dahil edildiğini dile getirdi.

"ABD-İRAN ARASINDA GERİLİMİN TIRMANMASI RİSKİ TAMAMEN ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL"

ABD-İran gerilimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Barrot, "Saldırıların yeniden başlaması ve durumun tırmanması riski tamamen ortadan kalkmış değil. Aksi takdirde, geçtiğimiz iki gün boyunca tam da bu meseleleri ele almak için bu kadar zaman ve enerji harcamazdık." diye konuştu. Barrot, Katar dahil bölge ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve saldırıların önlenmesi için siyasi bir çözüm geliştirilmesi çabalarına destek verdiklerini kaydetti.