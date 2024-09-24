Fransa’dan çağrı: Reform gerekiyor

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması için" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil, uluslararası sistemde reform yapılması çağrısında bulundu.

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot, BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katıldığı ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu.

Birçok devletin, BM Şartına, milletlerarası işbirliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı uluslararası sistemde reform yapılmasını istediğini hatırlatan Barrot, "küresel yönetişimin daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması gerektiğini" dile getirdi.

Uluslararası sistem için "artık reform yapılması gereken bir sistem" diyen Barrot, BMGK'da daimi ve geçici her iki kategoride de üye sayının artırılması ve Afrika'nın varlığının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.