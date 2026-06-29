Fransa’dan Hürmüz adımı: Umman ile ortak çalışacaklar!

Ayrıca Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda diğer ortaklarla ve Umman ile birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti.

Macron, Fransa ile Umman arasında ekonomi, bilim, kültür ve endüstri alanında "tarihi" anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ı ağırladı. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Macron, Sultan Bin Tarık'ın Fransa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini ve kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

FRANSA-UMMAN İŞ FORUMU DÜZENLENDİ

Umman Sultanı Bin Tarık ile Fransa-Umman İş Forumu'na katılan Macron, burada basına açıklamalarda bulundu.

Macron, Fransız şirketler ve yatırımcıların Umman ile farklı sektörlerde çok sayıda anlaşma imzaladığını ve Sultan Heysem Bin Tarık ile iki ülke arasında ulaşımdan, enerjiye, savunmadan uzaya potansiyel işbirliklerini ele aldıklarını kaydetti.

Umman'ın Fransa'ya daha fazla finansal yatırım yapmasını istediklerini vurgulayan Macron, teknoloji alanındaki yatırım fırsatlarını da değerlendireceklerini belirtti.

Macron, Orta Doğu'da bölgesel istikrarın önemli konulardan biri olduğunun altını çizerek, Heysem Bin Tarık'ın geçmiş yıllarda ve özellikle son aylarda yürüttüğü "bilge stratejiden" etkilendiğini söyledi.

Heysem Bin Tarık ise Paris'te bulunmaktan mutlu olduğunu ve Macron'un Umman ile ortaklık girişimlerine açık olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bin Tarık Macron ile birlikte iki ülkeyi ilgilendiren çok sayıda konuyu görüştüklerini bildirdi.