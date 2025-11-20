Fransa’dan İsrail’e net çağrı: Suriye'den çekilin!

Fransa, İsrail'in işgal ettiği Suriye'nin Golan Tepeleri'nden çekilmesini ve ülkenin egemenliğine saygı duymasını istedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Confavreux, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki tampon bölgeye askeri konuşlanmanın Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın" ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fransa, İsrail'in tampon bölgeyi işgal ettiği Suriye'nin Golan Tepeleri'nden çekilmesini ve bu ülkenin egemenliğine saygı duymasını istedi.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Confavreux, İsrail'in Suriye'deki tutumuna yönelik, "Golan Tepeleri'ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Fransa, İsrail ordusunun (Golan Tepeleri'nden) geri çekilmesini ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA İHLAL EDİLİYOR

Fransız Sözcü Confavreux, İsrail ve Suriye arasında bölgesel istikrarı ve Suriye'de barışçıl bir geçişi destekleyici komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasını desteklediklerini dile getirdi. Confavreux, iki ülke arasındaki tampon bölgeye herhangi bir askeri konuşlanmanın Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın" ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

FRANSA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin İsrail'in buradaki işgal politikalarının ve E1 yerleşim projesinin "Fransa'nın kırmızı çizgisi" olduğunu yineleyen Confavreux, "İsrail'e şunu söylüyoruz, Gazze Şeridi'nde olanlar Batı Şeria'da başka şeylerin yaşanmasına kapı aralamamalı. Özellikle onlara Hamas'ın Batı Şeria'da olmadığını söyledik." diye konuştu.

ATEŞKESE UYUN

Confavreux, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarından da derin endişe duyduklarını dile getirerek, tarafların iki ülke arasında Kasım 2024'te imzalanan ateşkese uyması gerektiğinin altını çizdi.

UKRAYNALILAR MASADA OLMALIDIR

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin önemine dikkati çeken Confavreux, ABD ile bu konuda yakın bir iletişim içinde olduklarını belirterek, "Ukrayna'nın güvenliği konusunda Ukraynalılar masada olmalıdır." dedi. Confavreux, Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu olarak "barışa hazır oldukları" taahhüdünde bulunduklarını söyledi.