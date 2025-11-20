Fransa’dan İsrail’e net çağrı: Suriye’den çekilin!

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux , haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fransa, İsrail'in tampon bölgeyi işgal ettiği Suriye 'nin Golan Tepeleri'nden çekilmesini ve bu ülkenin egemenliğine saygı duymasını istedi.

Confavreux, İsrail'in Suriye 'deki tutumuna yönelik, "Golan Tepeleri'ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Fransa , İsrail ordusunun (Golan Tepeleri'nden) geri çekilmesini ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA İHLAL EDİLİYOR

Fransız Sözcü Confavreux, İsrail ve Suriye arasında bölgesel istikrarı ve Suriye'de barışçıl bir geçişi destekleyici komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasını desteklediklerini dile getirdi. Confavreux, iki ülke arasındaki tampon bölgeye herhangi bir askeri konuşlanmanın Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın" ihlali anlamına geldiğini vurguladı.