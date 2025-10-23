Fransa’dan İsrail’in UAD’nin danışma görüşüne uyma çağrısı!

Fransa'nın, İsrail'i mahkeme tarafından da vurgulanan uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uymaya çağırdığı açıklamada, İsrail'den Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere insani yardımların "derhal ve kesintisiz olarak" ulaştırılmasının önündeki tüm engelleri kaldırması istendi. Ayrıca açıklamada İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da dahil olmak üzere BM ile işbirliği yapmaya çağrıldı. Açıklamada, "Fransa, bölgedeki halkın ihtiyaçlarına yönelik insani yardımların sağlanması dahil olmak üzere tüm tarafların ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulamasının önemini bir kez daha vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.