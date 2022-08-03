Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa’dan NATO kararı! İsveç ve Finlandiya için sonuç çıktı
Giriş Tarihi: 3.8.2022 12:14

Fransa’dan NATO kararı! İsveç ve Finlandiya için sonuç çıktı

AA
Fransa’dan NATO kararı! İsveç ve Finlandiya için sonuç çıktı

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa genelinde baş gösteren güvenlik endişesi devam ediyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusu aylardır gündemde. Son olarak Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığını duyurdu.

Fransa'da, Senatonun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, Senatoda 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 "hayır" oyuna karşı 209 "evet" oyu aldı.

"GÜVENLİĞİMİZ ARTTI"

Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verirken, aşırı solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise "çekimser" kaldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'da yasa tasarısının fotoğrafını paylaşarak, "Hükümet adına bu metni savunma şerefine nail oldum. Güvenliğimiz bu üyelikler ile artırıldı." dedi.

Fransız parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’dan NATO kararı! İsveç ve Finlandiya için sonuç çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA