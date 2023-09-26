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Giriş Tarihi: 26.9.2023 13:06 Son Güncelleme: 26.9.2023 13:27

Fransa’dan skandal karar! Olimpiyatlarda başörtüsü artık yasak!

Sık sık İslamiyet karşıtı uygulamaları yürürlüğe sokan, en son okullarda kız ve erkek öğrencilere abaya yasağı getiren Fransız bir başka skandala daha imza attı. 2024 yılında düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda Müslüman sporcuların başörtüsü takması yasaklandı.

AA
Fransa’dan skandal karar! Olimpiyatlarda başörtüsü artık yasak!

Fransa'da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, söz konusu yasağı konuk olduğu France 3 kanalında duyurdu.

FRANSIZ EKİPLERDEKİ MÜSLÜMAN KADINLARA AYRIMCILIK

Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirdi.

Fransız Bakan, sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını söyledi.

"Les Hijabeuses" (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.

FFF'nin iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor.

Danıştay, 29 Haziran'da, kadın futbolcuların FFF'nin maçlarında başörtüsü takma yasağını onaylamıştı.

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Fransa’dan skandal karar! Olimpiyatlarda başörtüsü artık yasak!
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