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Fransa’dan sosyal medya kararı: 15 yaş altı çocukların erişimi yasaklandı!

Fransa’dan sosyal medya kararı: 15 yaş altı çocukların erişimi yasaklandı!

Fransız parlamentosu, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 22:20

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimlerinin engellenmesine ilişkin tasarı, Fransız Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından Ulusal Meclis'te de oylandı. Tasarının oylandığı oturumda söz alan milletvekilleri, bu düzenlemenin Fransız çocuklarını korumak için bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Aylardır süren müzakerelerin ardından nihai halini alan tasarı, 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Böylece Fransa, "sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi" oldu. Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "söz verdiği gibi" 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklandığını duyurdu. Tasarıya destek veren parlamenterlere teşekkür eden Macron, çocukları çevrim içi ortamda korumak için yasanın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.