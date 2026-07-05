Fransa'dan Türkiye adımı
Fransa, Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İngiltere merkezli Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre Suriye, Ermenistan ve Doğu Akdeniz üzerindeki anlaşmazlıkların ardından Fransa, Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya oldukça yakın görünüyor. Batılı bir kaynak, "Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini, Türkiye'yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kaynak, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtayı kapsayan ilk NATO dışı askeri organizasyon olan ve Avrupa'ya güvenlik garantileri sağlamayı amaçlayan Fransa liderliğindeki "Gönüllüler Koalisyonu" (Coalition of the Willing) girişimiyle birlikte, Türkiye'nin Fransa ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda büyük önem taşıyacağını ifade etti. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silahlı bir çatışma olasılığını kesin bir dille reddederek, savaş senaryolarının hiçbir koşulda gündemde olmadığını açıkladı.