Fransa’dan yeni nükleer kapasiteli füze! Macron, savaş gemisinden izledi

Fransa Savunma Bakanlığı, nükleer kapasiteli yeni M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışının nükleer enerjili bir denizaltıdan gerçekleştirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş başlığı içermeyen füze testini savaş gemisinden izledi.

Fransa’dan yeni nükleer kapasiteli füze! Macron, savaş gemisinden izledi
İHA
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Fransa, savaş başlığı olmayan yeni nükleer kapasiteli füzesini test etti.

FÜZE, KUZEY ATLANTİK OKYANUSU'NA DÜŞTÜ

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, nükleer kapasiteli yeni M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışının Bretonya açıklarındaki nükleer enerjili Le Vigilant denizaltısından gerçekleştirildiği ifade edildi. Fırlatmada savaş başlığı bulunmadığı aktarıldı. Fransa'nın M51 füzesinin yeni bir versiyonu olan füzenin Kuzey Atlantik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un füze denemesini bir Fransız savaş gemisinden izlediğini aktardı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #EMMANUEL MACRON

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