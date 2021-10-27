Fransa’nın Cumhurbaşkanı adayından büyük skandal! Başörtüsü çıkartma şovu

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan aşırı sağın sembol isimlerinden, İslam düşmanlığıyla bilinen Eric Zemmour, Drancy kentinde canlı yayında verdiği sokak röportajında sözde başörtülü bir kadına başını açtırdı. Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, kadının Rachida Boukris olduğu, kanalın üyesi olarak Bollore gruba çalıştığı ve aslında başörtülü olmadığı ortaya çıktı. Canlı yayında Boukris'e başörtüsünü çıkarması ve laikliğe uyması gerektiğini söyleyen İslam düşmanı Zemmour, Boukris'in "Kravatını çıkar, o zaman başımı açarım" demesi üzerine canlı yayında kravatını çıkardı. Bunun üzerine başörtüsünü çıkaran Boukris'e Zemmour, "İşte şimdi laikliğe uydunuz" dedi.

Fransa'nın İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayından “başörtüsü çıkartma şovu” | Video

SKANDAL GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Tiyatro gösterisini andıran olayın ardından Boukris'in sosyal medyadaki fotoğraflarında gerçek hayatında başörtülü olmadığı ortaya çıktı. Boukris'in çekimi gerçekleştiren kanal ile daha önce çalıştığı da öğrenildi. Yaşananlar sonrası Boukris, başka bir kanalda programa katıldı.