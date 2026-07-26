Fransa’nın en büyük yangınlarından biri olarak tarihe geçti! Alevler her yeri sardı: 200 bin kişi tahliye edildi!

Fransa basını, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden yangınların kontrol altına alınamadığını duyurdu. Gironde'da çıkan yangının, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçtiği ve 22 Temmuz'dan itibaren devam eden yangında 32 bin 700 hektar alanın yandığı belirtildi.