Fransa’nın en eski mason locasından yüzlerce veri sızdırıldı

Yerel basında yer alan haberlere göre, mason locası Grand Orient de France'ta aralarında üyelerin iletişim bilgilerinin de bulunduğu yüzlerce belge internet ortamına sızdırıldı.

Çoğunlukla 2017-2026 yıllarını kapsayan 700'ü aşkın dosyada örgütün toplantı tutanakları, mali raporları, iç yazışmaları ve bazı locaların faaliyetlerine ilişkin kayıtlar yer aldı.

Ayrıca Eylül 2024 tarihli bir belgede mason locasıyla bağlantılı kişilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaralarının bulunması dikkati çekti.

Grand Orient de France'tan yapılan yazılı açıklamada, locanın bazı belgelerinin internete sızdırıldığı doğrulandı.

SIZDIRILAN BELGELERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU HASSAS OLMAYAN İÇERİKLER

Ancak sızdırılan belgelerin büyük çoğunluğunun hassas olmayan içeriklerden oluştuğu ve örgütün çift aşamalı kimlik doğrulama sistemi ile çalışan merkezi bilgi sisteminin ele geçirilmediği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, belgelerin içeriğine ilişkin yorum yapılmayacağı belirtildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör