Fransa’nın ırkçı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a ceza geldi!

15 KEZ YARGILANDI

Zemmour, 29 Eylül 2020'de CNews televizyon kanalına çıkarak göçmen çocuklarla ilgili "hırsız, tecavüzcü, katil" ifadelerini kullanarak, "Onların burada yapacak bir şeyleri yok, onlar hırsızlar, katiller, tecavüzcüler, hepsi bu, kovulmaları ve gelmemeleri gerekiyor" demişti.

Zemmour, daha önce de ırkçı davranışları ve nefret söylemleri nedeniyle 15 defa yargılanmış 2 defa ceza almıştı. Şubat 2011'de ırkçı davranışları ve nefrete tahrikten suçlarından bin euro para cezasına, Haziran 2017'de ise Müslümanlara karşı şiddet ve damgalayıcı ifadeler kullanması nedeniyle de 5 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.