Fransa’nın Türk SİHA’ları hayranlığı: Benzerini üretecekler

Fransız haftalık ekonomi dergisi Challenges'te yer alan habere göre, Bayraktar TB2 SİHA'ları, Fransız ordusuna ilham oldu. Haberde, SİHA'lar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perrin'in, Fransız ordusunun gelecekte SiHA'lara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi. Haberde, Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yetersiz olduğuna ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi. Ayrıca, milletvekillerinin, Fransız ordusuna, "Avrupa Birliği'nin 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Euro-drone yerine, en az iki yıl içinde, birim başına 5 milyon avroya mal olan TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi" konusunu ele aldıklarına dikkati çekildi. Ukrayna'nın 20 kadar TB2 ile Rus ordusuna büyük zayiat verdiği kaydedilen haberde Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 için özel marş yazıp seslendirdiği aktarıldı.