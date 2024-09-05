Fransa’nın yeni başbakanı Barnier görevine başladı

Görevi Attal'dan teslim alan Barnier, Fransa'nın içinde olduğu siyasi ve ekonomik zorluklara ilişkin "sözden eyleme geçilmesi" gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Attal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Macron, Attal'ın hükümet ile birlikte "önemli bir anda ülkeyi ileriye taşıdığını" belirtti.

Merkez sağdaki cumhuriyetçi gelenekten gelen 73 yaşındaki Barnier, daha önce de farkı kabinelerde görevlerde bulundu. 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Barnier, 2016-2021 döneminde Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev yaptı.