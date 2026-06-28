Fransa’ya Afrika’dan tarihi bir darbe daha
Fransa'nın Afrika'daki etkisi hızla zayıflıyor. Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibarıyla sona erdirilmesine karar verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Fransa'nın ülkenin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, "neo-sömürgeci emeller" güttüğü, yıkıcı ağlara ve terör örgütlerine destek verdiği iddia edilirken, Fransa'nın Burkina Faso'ya yönelik söylem ve tutumlarının ülkeyi uluslararası toplum nezdinde yalnızlaştırmayı amaçladığı öne sürüldü. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Burkina Faso'nun diplomatik ilişkilerini kesme kararını "düşmanca ve temelsiz" olarak nitelendirdi. Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da çok kızdırdı.