Fransa’ya başbakan dayanmıyor

Fransa'da son dönemde istifa eden başbakanlara bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Sebastien Lecornu, 3,5 haftalık müzakerelerin ardından önceki gün yeni hükümeti kurdu. Lecornu hükümetinin, eski bakanlardan ve Macron'a yakın isimlerden oluşması tepki çekti. Eleştirilerin ardından Lecornu, dün Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu. Macron, Lecornu'nun istifasını kabul etti. Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'i geçerek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu. Aşırı sağcı RN Genel Sekreteri Jordan Bardella, Lecornu'nun istifasının ardından "sandığa gitmeden siyasi istikrarın bulunamayacağını" belirterek, Macron'a Ulusal Meclisi feshetmesi çağrısı yaptı.