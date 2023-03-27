Fransa’ya YPG hesabı soruldu

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'ya, terör örgütü PKK/YPG'lilerin Senato'da ağırlanmalarının ve "madalyayla ödüllendirilmelerinin" kuvvetle kınandığı vurgulandı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının kabul edilmediği ve bu olayın kuvvetle kınandığı kaydedildi. Fransız vekiller, terör örgütünün kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa Senatosu'nda ağırlamıştı.