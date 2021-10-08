Fransa’yı arkasına alan Miçotakis’ten haddi aşan sözler! Türkiye’yi hedef aldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yine Türkiye'ye hedef aldı. Fransa ile yaptığı savunma anlaşması ile ilgili konuşan Miçotakis, "Hepimiz, Doğu Akdeniz'de kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz." sözlerini kullandı. Miçotakis, ülkesine yönelik bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını savundu.