Fransa’yı Goretti vurdu! 380 bin hane karanlıkta kaldı

Fransa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini artıran Goretti Fırtınası, dün akşam saatlerinden itibaren günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, kuvvetli rüzgar riski nedeniyle 32 vilayette "turuncu alarm" ilan edildiğini duyurdu.

Rüzgar hızının saatte yaklaşık 200 kilometreyi bulduğu bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Gatteville bölgesinde rüzgarın hızı 213 kilometre olarak ölçüldü.

380 BİN HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ülkenin elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, başta Normandiya bölgesi olmak üzere ülke genelinde 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Normandiya bölgesi dahil ülkenin kuzeyinde birçok tren seferi iptal edildi.

Ülkede 21 vilayette kuvvetli rüzgar nedeniyle "turuncu alarm" devam ediyor.